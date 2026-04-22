Sicilia 350 milioni per l’acqua | il commissario accelera i lavori

In Sicilia, il commissario straordinario ha ricevuto la responsabilità di coordinare trenta progetti finanziati con 350 milioni di euro provenienti dal Fondo sviluppo e coesione. Questi lavori riguardano la depurazione e il riuso delle acque reflue, con l’obiettivo di rendere più efficiente la gestione delle risorse idriche nella regione. La decisione rappresenta un passaggio importante per accelerare le attività e semplificare le procedure amministrative.

La gestione delle risorse idriche in Sicilia compie un passo decisivo verso la semplificazione amministrativa con il trasferimento di trenta progetti finanziati dal Fondo sviluppo e coesione al commissario straordinario per la depurazione e il riuso delle acque reflue. L’operazione, che coinvolge un investimento complessivo di 350 milioni di euro, è stata formalizzata dalla giunta regionale su proposta del presidente Schifani, delegando le funzioni precedentemente in capo al dipimento Acqua e rifiuti alla struttura nazionale. L’accordo si inserisce nel più ampio quadro della programmazione Fsc Sicilia 21-27, un piano che ha la firma tra Schifani e Meloni nel maggio 2024 e la successiva ratifica nell’ottobre dello stesso anno tramite la delibera Cipess 412024.🔗 Leggi su Ameve.eu

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