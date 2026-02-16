La premier Meloni è in Sicilia | sopralluogo a Niscemi e nelle aree colpite dal ciclone Harry Subito 150 milioni Ciciliano commissario VIDEO | FOTO

Giorgia Meloni visita la Sicilia per verificare i danni causati dal ciclone Harry, che ha provocato gravi allagamenti e crolli nelle zone di Niscemi. La premier si è recata personalmente nei territori colpiti, portando con sé un pacchetto di aiuti immediati e affidando a Fabio Ciciliano il compito di coordinare gli interventi. La visita si concentra sulle aree più danneggiate, dove si sono verificati numerosi danni alle infrastrutture e alle abitazioni.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, accompagnata dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, è giunta questa mattina in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry, a partire da Niscemi, dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio. Dopo un sopralluogo nella zona rossa di Niscemi, la premier Giorgia Meloni ha fatto il suo ingresso in Municipio, insieme al capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, per fare un punto della situazione e dei primi interventi nel corso di un vertice operativo, come nella precedente occasione.