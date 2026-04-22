Sicario un grande film d' azione | tra i migliori del nuovo secolo

SICARIO Sky Action, ore 21. Con Emily Blunt, Benicio Del Toro e Josh Brolin. Regia di Denis Villeneuve. Produzione Usa 2015. Durata: 2 ore LA TRAMA Una giovane agente dell'FBI prende parte a un'operazione della CIA rivolta a debellare il traffico di droga tra Messico e Stati Uniti. La lotta è durissima e senza esclusione di colpi. Con sdegno e orrore la ragazza si trova a dover ricorrere a un assassino professionista. PERCHÈ VEDERLO Perché è un grande film d'azione, tra i migliori del nuovo secolo. Il pezzo più forte è l'agguato al posto di frontiera. La tensione va a mille.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Pinina: Il Sicario Più Letale e Fedele di Pablo Escobar

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