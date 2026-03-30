I migliori film d' azione del 2026 in arrivo o già entrati tra i nostri preferiti

Dopo la fine della stagione dei premi, si apre un nuovo anno con numerosi film d’azione che promettono di catturare l’attenzione del pubblico. Tra gli titoli già disponibili e quelli in arrivo, il 2026 si presenta come un anno ricco di produzioni dedicate al genere, molto attese e già apprezzate da chi ama le scene di adrenalina.

Con il periodo della corsa agli Oscar concluso, prepariamoci per la nuova esaltante stagione di action movie, genere sempre apprezzatissimo, con parecchi film d’azione imperdibili nel 2026. Il nuovo anno ha in parte celebrato questo tipo di cinema, con capolavori d’autore 2025 come Una battaglia dopo l’altra e I peccatori, ora il pubblico aspetta nuova stimoli che lo intrattengano come si deve. Tra supereroi e super serpenti, personaggi dei videogiochi e figure epiche, la stagione è zeppa di opere pronte a far esplodere sale e saloni di casa. Già, perché alcuni dei titoli elencati di seguito prevedono uscite su piattaforma piuttosto che nelle sale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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