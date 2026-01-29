Le sale cinematografiche sembrano aver dimenticato le spie. I film di spionaggio non attirano più come una volta e le storie di agenti segreti sono sempre più rare. La scena si concentra su altri generi, lasciando in secondo piano le manovre sottili e il suspense tipico di questo mondo.

I film di spionaggio, oggi, non sono la norma sul grande schermo, la celluloide sembra aver perso interesse per le spie e le loro manovre sottili. Il genere ha trovato nuova linfa nelle serie tv: piccole meraviglie di realismo e tensione come Slow Horses, The Agency o The Night Manager, tutte capaci di restituire un’idea plausibile del mestiere. Nel frattempo, il cinema ha spesso imboccato un’altra strada, recuperando la versione più esplosiva e bondiana del genere, quella cara a Ian Fleming, dove 007 e i suoi eredi risolvono i problemi facendo saltare in aria cose e persone. Nella realtà, però, una spia efficiente non lascia scie di cadaveri. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I migliori film di spionaggio del 21° secolo

