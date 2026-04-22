Si rifiuta di servire alcolici viene picchiata da due ragazzine di 15 anni

Due ragazzine di 15 anni, una proveniente dalla provincia di Mantova e l’altra da Rovigo, sono state denunciate alla Procura dei minori di Brescia. Poche settimane fa, hanno aggredito con violenza una barista di 35 anni di un locale di Ostiglia dopo che aveva rifiutato di servirle alcolici. La donna è stata colpita con calci e pugni durante l’aggressione.

Sono state entrambe denunciate alla Procura dei minori di Brescia le ragazzine di 15 anni, una residente in provincia di Mantova e l'altra originaria di Rovigo, che poche settimane fa avevano picchiato con violenza la barista di un locale di Ostiglia, nella Bassa Mantovana: la donna, 35 anni, era.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Scomparse due ragazzine di 15 anniUn giorno e una notte con il fiato sospeso per le sorti di due ragazzine di 15 anni, Anna A. Leggi anche: Rifiuta di servire alcol e viene picchiato: titolare di locale ferito, "caccia" all'aggressore Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Agrigento. Titolare di locale si rifiuta di servire alcol e viene picchiato; ? Si rifiuta di servire alcolici, viene picchiata da due ragazzine di 15 anni; Rifiuta di servire alcol e viene picchiato: titolare di locale ferito, caccia all'aggressore; Semen Gluzman: la parola che nasce dalla verità. Rifiuta di servire alcol e viene picchiato: titolare di locale ferito, caccia all'aggressoreIl giovane ha colpito a calci e pugni l'esercente del centro cittadino dopo il diniego di una consumazione: avviate le indagini per rintracciare il fuggitivo ... agrigentonotizie.it Si rifiuta di mostrare i documenti e minaccia i poliziotti: «Sono un maestro di karate», arrestato - facebook.com facebook Roma. Una docente del Liceo #Aristofane si rifiuta di chiamare al maschile una studentessa. L'alunna la insulta e viene sospesa. La #CGIL attacca la professoressa. La dirigente annuncia la #CarrieraAlias per il 24 aprile. La #scuola ideologizzata premia chi i x.com