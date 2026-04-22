Si rifiuta di servire alcolici viene picchiata da due ragazzine di 15 anni

Da bresciatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due ragazzine di 15 anni, una proveniente dalla provincia di Mantova e l’altra da Rovigo, sono state denunciate alla Procura dei minori di Brescia. Poche settimane fa, hanno aggredito con violenza una barista di 35 anni di un locale di Ostiglia dopo che aveva rifiutato di servirle alcolici. La donna è stata colpita con calci e pugni durante l’aggressione.

Sono state entrambe denunciate alla Procura dei minori di Brescia le ragazzine di 15 anni, una residente in provincia di Mantova e l'altra originaria di Rovigo, che poche settimane fa avevano picchiato con violenza la barista di un locale di Ostiglia, nella Bassa Mantovana: la donna, 35 anni, era.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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