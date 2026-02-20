Scomparse due ragazzine di 15 anni

Anna A. e Laura F., entrambe 15enni, sono scomparse da ieri sera, lasciando la loro famiglia preoccupata. Le due ragazze sono uscite di casa intorno alle 20 e non sono più tornate. La polizia ha avviato le ricerche, ma finora non ci sono tracce. Le autorità hanno diffuso i loro volti e descrizioni, sperando in qualche segnalazione. La comunità si mobilita, condividendo appelli sui social network. Le famiglie attendono notizie, sperando che tornino presto a casa.

Un giorno e una notte con il fiato sospeso per le sorti di due ragazzine di 15 anni, Anna A. e Laura F.. Ieri pomeriggio erano uscite assieme per un giro in centro, a Melito, dove risiedono con le famiglie. Erano state viste l'ultima volta in via Roma, nei pressi di un istituto di credito, intorno alle 17.00. Da allora non si erano più avute loro notizie e i telefoni mobili risultavano irraggiungibili. "Volevano andare al Centro Commerciale 'Al Molino'. Anna indossava una tuta rosso-blu e aveva con sé un borsone da palestra. Laura invece indossava leggins, felpa e giubbino tutti di colore nero", spiega su Facebook un amico delle famiglie. Ritrovate le due ragazzine scomparse da ieri da Melito, erano a Roma. Ora sono state portate in Commissariato per essere ascoltate.