Rifiuta di servire alcol e viene picchiato | titolare di locale ferito caccia all' aggressore

Un episodio si è verificato in un locale pubblico quando un cliente, insistendo nel chiedere un’altra bevanda alcolica, è stato rifiutato dal titolare, che aveva già notato il suo stato di ebbrezza. Dopo il rifiuto, l’uomo ha reagito aggredendo fisicamente il proprietario del locale, che ha riportato ferite. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare l’aggressore.