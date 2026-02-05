Una frana improvvisa ha costretto alla chiusura totale una strada nella Valle dello Jato. La zona, già nota per i problemi di stabilità del terreno, ha reso necessario un intervento urgente che ha superato i tre milioni di euro. Ora le autorità cercano di mettere in sicurezza il tratto e di pianificare lavori a lungo termine.

**Lead – Articolo** Un’intera strada è stata chiusa a causa di una frana improvvisa, nel cuore della Valle dello Jato, una zona ormai nota per la propria vulnerabilità idrogeologica. La Città Metropolitana di Palermo ha stanziato oltre tre milioni di euro per un intervento di messa in sicurezza della SP 20 di San Giuseppe e Camporeale, una via fondamentale per la comunità locale. Il provvedimento, approvato all’unanimità in Consiglio metropolitano il 5 febbraio 2026, è stato sostenuto dal Pd con un’emendamento tecnico, inserito nel programma triennale dei lavori pubblici. La strada, che collega San Giuseppe Jato con Camporeale, è stata chiusa in seguito a un’incidenza geologica al km 7, in località Portella della Paglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frane minacciano la strada della Valle dello Jato, chiusa per oltre tre milioni di euro di interventi.

Approfondimenti su Valle dello Jato

Questa mattina, la strada provinciale 20 tra San Giuseppe e Camporeale rimane chiusa a causa di una frana.

Ultime notizie su Valle dello Jato

