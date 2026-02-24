Strade e porfido al via i cantieri dopo Pasqua | investimenti per oltre 1,5 milioni di euro

Il comune ha avviato i cantieri su strada e porfido, a causa dei lavori di rinnovo delle reti del gas. Questa operazione coinvolge investimenti superiori a 1,5 milioni di euro e mira a migliorare le condizioni della viabilità locale. La sindaca ha spiegato che i lavori inizieranno subito dopo Pasqua, coinvolgendo diverse zone della città. La priorità sarà ripristinare rapidamente le condizioni di sicurezza e transitabilità delle strade.

Lavori pubblici dopo le feste. Si è svolto nel pomeriggio di lunedì 23 l'incontro pubblico, convocato dalla sindaca di Codigoro Sabina Alice Zanardi, nel corso del quale è stato illustrato il programma dei lavori di riasfaltatura e ripristini, necessari a seguito del rinnovo delle reti gas, portato a termine da Inrete distribuzione energia (società del Gruppo Hera) su numerose strade del territorio comunale. "Tra i dati da porre in massimo risalto - ha poi proseguito -, si ricorda che nel 2025 sono stati eseguiti circa 28.000 metri quadrati di asfaltature, con installazione di nuova segnaletica, per un importo pari a circa 400mila euro".