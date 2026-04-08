Una coppia a Rimini è stata vittima di un'aggressione da parte di un gruppo di malviventi nella zona di Marebello. Durante l'evento, l'uomo è stato colpito e derubato. Le forze dell'ordine hanno arrestato due uomini di origine egiziana con l'accusa di rapina aggravata. L'episodio si è verificato nelle ultime ore e le autorità stanno proseguendo le indagini.

Due arresti, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Rimini dove due cittadini egiziani sono stati fermati per rapina aggravata in concorso. L’episodio si è verificato nella notte nella zona di Marebello, dove un uomo è stato aggredito e derubato mentre si trovava in compagnia della fidanzata. Rapina aggravata a Rimini Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa intorno alle 04:30 della notte appena trascorsa. La richiesta di aiuto segnalava una rapina appena consumata nella zona di Marebello, ai danni di un cittadino straniero. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per una coppia a Rimini, accerchiata da malviventi che pestano l'uomo e lo derubano: due arresti

Paura a Rimini, uomo sorpreso a forzare la porta dei vicini con un martello da carpentiereUn arresto per tentato furto in abitazione il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto questa mattina a Rimini.

Finti poliziotti truffano due anziani. Condannata la coppia di malviventiFingendosi poliziotti avevano truffato due anziani del posto facendosi consegnare ingenti somme di denaro e gioielli per 15mila euro.

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Paura per una coppia a Rimini, accerchiata da malviventi che pestano l'uomo e lo derubano: due arrestiDue cittadini egiziani arrestati a Rimini per rapina aggravata: aggredito e derubato un uomo nella zona di Marebello. virgilio.it

Comiso, incendio in un appartamento: coppia ustionataPaura nel pomeriggio di oggi a Comiso, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento al terzo piano. meridionews.it

Paura e Fobia, mostra collettiva di arte contemporanea ift.tt/qz6AExQ x.com

L’Europa è andata a dormire con la paura dell’attacco a tappeto all’Iran minacciato da Trump e si è svegliata nella speranza. Il 10 aprile previsto un incontro in Pakistan. Ma intanto 800 tra navi, petroliere e portacontainer restano bloccate in attesa di passare n - facebook.com facebook