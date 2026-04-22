Si getta nel vuoto con i figli piccoli in braccio tragedia spaventosa in Italia

Una tragedia è avvenuta in Italia durante le prime ore del mattino, quando una persona si è gettata nel vuoto con i figli piccoli in braccio. L’incidente si è verificato in pochi secondi, lasciando dietro di sé un silenzio improvviso e un grande sgomento tra i testimoni. Le urla e il rumore improvviso hanno attirato l’attenzione di chi si trovava nelle vicinanze, portando alla scoperta di una scena difficile da dimenticare.

È successo tutto in pochi istanti, nel silenzio tagliente della notte. Un rumore improvviso, le urla, la gente che si affaccia di corsa e capisce che sotto, in strada, si sta consumando qualcosa di troppo grande persino da raccontare. Una scena che, a chi era lì, resterà addosso a lungo. In quelle frazioni di secondo si è scatenato il caos: qualcuno ha chiamato i soccorsi, altri hanno tentato di avvicinarsi, increduli. Ma quando le sirene hanno iniziato a farsi strada nel quartiere, era già chiaro che non si trattava di un incidente qualsiasi. Secondo una prima ricostruzione, la tragedia è avvenuta a Catanzaro, in via Zanotti Bianco, una zona residenziale della città.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Notizie correlate

Leggi anche: Asti, uccide la ex moglie e il compagno con una roncola poi si getta nel vuoto da una torre

Tragedia in Italia, 13enne si lancia nel vuoto. In casa il ritrovamento atroce, cosa ha lasciatoUn silenzio irreale avvolge la stanza rimasta vuota, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato bruscamente tra i quaderni aperti e le penne...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Asti, uccide la ex moglie e il compagno con una roncola poi si getta nel vuoto da una torre; Rimane sul tetto con un coltello in mano tutta la notte (con il temporale) poi si getta nel vuoto: ferito grave; In Puglia un uomo getta la moglie dal balcone, poi si butta anche lui nel vuoto: morti entrambi.; Lancia la moglie dal balcone e poi si getta nel vuoto dal quinto piano: Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile morti Bisceglie. Si stavano...

Si getta nel vuoto con i due figli piccoli in braccio, tragedia spaventosa in Italia: scena agghiaccianteUn gesto disperato, drammatico, compiuto da una madre con in braccio i suoi figli ancora piccoli. Un volo spaventoso e poi lo schianto al suolo, sotto gli ... thesocialpost.it

In Puglia un uomo getta la moglie dal balcone, poi si butta anche lui nel vuoto: morti entrambi.Le vittime avevano 61 e 54 anni, pare si stessero separando. E anche in sardegna si indaga sulla morte di una donna, precipitata dal terzo piano ... rtl.it

Fratelli d’Italia rinvia ogni decisione al vertice di lunedì con Arianna Meloni e Donzelli. E Tajani è pronto ad aprire un confronto con Schifani sul bis e sulla guida del partito - facebook.com facebook

Ue-Israele, tutto come prima. Grazie a Italia e Germania Stallo a Bruxelles, Tajani resta sulla linea prudente: «Meglio sanzioni individuali ai colono violenti Andrea Valdambrini x.com