Durante il concerto di Gianni Morandi al Palazzo dello Sport di Roma, tenutosi ieri sera, è stato presente un ospite a sorpresa. Si tratta di un cantante noto, che ha eseguito una canzone molto conosciuta, attirando l’attenzione del pubblico presente. La sua presenza è stata annunciata da un breve intervento e ha suscitato reazioni di sorpresa tra gli spettatori. L’evento si è concluso senza ulteriori dettagli ufficiali riguardo all’identità dell’artista.

( a skanews) – Sal Da Vinci è stato l’ospite a sorpresa al concerto di Gianni Morandi al Palazzo dello Sport a Roma di ieri sera. Il cantante, a poche settimane dalla finale dell’ Eurovision Song Contest, tra una prova e l’altra a Vienna è riuscito a tornare nella Capitale per condividere il palco con il collega. Gianni Morandi, vita e carriera. guarda le foto Leggi anche › Sal Da Vinci si racconta: «Ho chiesto una grazia alla Madonna perché salvasse mio figlio» › Accoglienza con festa per Sal Da Vinci al ritorno a Napoli dopo Sanremo 2026 Sal Da Vinci, il duetto romano con Gianni Morandi. Un momento emozionante che ha colto di sorpresa il pubblico del Palazzo dello Sport, durante il quale i due artisti hanno interpretato insieme due brani iconici: Occhi di ragazza e Per sempre sì.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sì, ha cantato proprio la canzone che tutti state immaginando

Psalm 118:6 Sermon | The Lord is on My Side, I Will Not Fear!

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Ieri sera abbiamo cantato ad una sfilata di moda a Trento, in largo Carducci. È stata una nuova esperienza e, non so se lo notate dalla foto, ci siamo divertiti proprio tanto! Grazie a apttrento per averci invitato. - facebook.com facebook