Federica Brignone e James sono stati fotografati insieme sul red carpet, dove hanno confermato pubblicamente la loro relazione. La scorsa notte, durante un evento ufficiale, i due hanno condiviso sorrisi e sguardi complici, attirando l’attenzione dei presenti e dei media. La coppia ha confermato di essere innamorata, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali, ma con gesti e atteggiamenti che hanno lasciato pochi dubbi sulla loro unione.

Roma, 22 aprile 2026 – Un sorriso (anzi due) che vale più di mille parole. Eleganti e felici: così Federica Brignone ha deciso di ufficializzare la relazione con l’ex cestista e modello James Mbaye, salito agli onori delle cronache durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, quando il giovane classe 1990 è stato immortalato dai flash dei fotografi mentre faceva il tifo per la campionessa di sci che ai Giochi ha portato a casa due ori nonostante il terribile infortunio di pochi mesi prima. La coppia è sempre rimasta lontana dai riflettori fino al debutto ufficiale sul red carpet dei Laureus Awards 2026 a Madrid, considerati ‘gli Oscar dello Sport’.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Sì, ci amiamo”. Federica Brignone e il red carpet con James che ufficializza la relazione

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