Sydney Sweeney ha fatto il suo ingresso sul red carpet del Santa Barbara Film Festival indossando un abito che richiama lo stile classico di Hollywood. La giovane attrice ha attirato l’attenzione con il suo outfit elegante e senza troppi fronzoli, confermando il suo fascino anche sul tappeto rosso. La manifestazione prosegue tra star e glamour, e Sweeney si conferma tra le protagoniste più attese della serata.

In occasione del Santa Barbara International Film Festival, Sydney Sweeney ha calcato il red carpet con un look che si inserisce nella tradizione dell’iconografia hollywoodiana. L’abito indossato da Sweeney, e firmato dalla designer Ceil Chapman, richiama in modo evidente quello sfoggiato da Marilyn Monroe il 7 aprile 1952 per la cover del magazine Life. Il modello presenta uno scollo off-the-shoulder con un profondo décolleté, maniche a tre quarti e una vita stretta che definisce le proporzioni. Elemento distintivo è la lavorazione a drappeggio. A impreziosire l’abito, una spilla gioiello a forma di C, applicata al centro del décolleté, introduce un dettaglio prezioso dal sapore rétro. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sydney Sweeney ha calcato il red carpet del Santa Barbara FF con un look che si inserisce nella tradizione dell’iconografia hollywoodiana.

