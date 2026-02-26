Con lei è felice chi è Abdu James il nuovo compagno di Federica Brignone

Federica Brignone sembra aver ritrovato serenità nel suo percorso personale, con un nuovo compagno al suo fianco. Nei giorni delle recenti Olimpiadi di Milano-Cortina, è stato avvistato in compagnia di Abdu James, una presenza che ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino i suoi spostamenti. La sua vita privata si arricchisce così di un nuovo capitolo, mentre si prepara a vivere il 2026 con entusiasmo.

Dopo il terribile infortunio e la lotta per risalire, la vita sorride nuovamente alla due volte campionessa olimpica azzurra, anche al di fuori delle piste da sci Per Federica il 2025 aveva avuto un sapore dolceamaro. Da un lato una stagione da incorniciare, conclusa con 16 podi in Coppa del Mondo, di cui 10 vittorie, e il primato nella classifica generale, in quella di slalom gigante e in quella di discesa libera. A coronamento del periodo d'oro anche le due medaglie conquistate ai Mondiali di Saalbach (4-16 febbraio 2025), ovvero l'oro in gigante e argento in SuperG. Sembrava tutto perfetto, quando il 22 marzo è arrivata la...

