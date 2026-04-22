Si chiude ' Offline La9Cento' il progetto che ha cambiato il volto della Pinacoteca

Si conclude 'OfflineLa9Cento', il progetto che ha coinvolto la Pinacoteca negli ultimi mesi. L'evento non rappresenta un addio, ma piuttosto un arrivederci, segnando il termine di questa iniziativa e anticipando una futura ripresa. In questo periodo, la struttura si è trasformata in uno dei centri più dinamici della città, attirando visitatori e coinvolgendo il pubblico in attività legate all'arte e alla cultura.

Più che un commiato, un vero e proprio arrivederci. Non il sigillo finale su un bel progetto, ma la festosa presa d’atto che c’è un nuovo punto di ripartenza per quello che, nell’ultimo mese, è stato uno dei cuori pulsanti di una città attiva. Grazie all’impegno dello staff di ‘OffLineLa9cento’.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Paralimpiadi: storia di un movimento che ha cambiato il volto dello sport Studio Ghibli, si chiude un capitolo storico: addio dopo 50 anni allo studio che ha cambiato MononokeDopo oltre mezzo secolo di collaborazione indiretta, Studio Ghibli saluta Telecom Animation Film, storica realtà dell'animazione giapponese ora... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Foggia, 'Offline/La9cento': oltre 50 eventi e 6mila presenze; Offline/La9cento a Foggia, tempo di bilanci per Taggio & co. Un mese intenso di attività e la possibile fase due; Nel cognome che ho scelto, la Uila Foggia in prima linea contro la violenza di genere; Dino Carta, l’autopsia conferma: ucciso con quattro colpi alle spalle. Difesa nomina consulente il generale Garofano. “OFFLINE/LA9CENTO” A FOGGIA, TEMPO DI BILANCI PER TAGGIO & CO. Un mese intenso di attività e la possibile fase due - Video - facebook.com facebook