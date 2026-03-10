Paralimpiadi | storia di un movimento che ha cambiato il volto dello sport

Le Paralimpiadi sono un evento sportivo che coinvolge atleti con disabilità provenienti da tutto il mondo. Si svolgono ogni quattro anni e rappresentano una piattaforma per evidenziare le capacità e l'impegno di chi partecipa. Oltre alle gare, attirano l’attenzione su tematiche sociali e promuovono una maggiore inclusione. Il movimento ha segnato un cambiamento nel modo di percepire lo sport e le persone con disabilità.

Life&People.it Determinati eventi sportivi non raccontano soltanto competizioni e medaglie, bensì diventano simbolo di un cambiamento culturale profondo. I Giochi Paralimpici, una manifestazione che negli anni ha trasformato il modo di intendere lo sport, l'inclusione e il valore della determinazione umana. La storia delle Paralimpiadi è un racconto che parte dal dopoguerra e arriva fino ai grandi stadi contemporanei, dove atleti provenienti da tutto il mondo dimostrano come lo sport possa superare qualsiasi limite. Le origini nel secondo dopoguerra. La nascita delle Paralimpiadi affonda le radici negli anni immediatamente successivi alla Seconda guerra mondiale.