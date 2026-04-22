Si cerca l' assassino di Dino Carta | dagli esami sul caricatore la possibile svolta domani i funerali

Gli inquirenti stanno analizzando i risultati degli esami sul caricatore trovati sulla scena del crimine, nel tentativo di identificare l'autore dell'omicidio di Dino Carta. Il personal trainer è stato ucciso lunedì 13 aprile in via Caracciolo, a Foggia, e i funerali sono previsti per il giorno successivo. La città si prepara a rendere omaggio alla vittima nel contesto di un'indagine ancora in corso.

Giovedì 23 aprile la città di Foggia si stringerà attorno ai familiari di Dino Carta, il personal trainer ucciso lunedì 13 aprile in via Caracciolo, angolo via Pisacane, a Foggia. L'ultimo saluto, della moglie Sara e delle sue figlie, presso la chiesa San Francesco Saverio di via Napoli. Durante.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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