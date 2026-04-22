Si avvicina l' estate | riattivato il trasporto regionale via mare

Sabato 25 aprile, i collegamenti marittimi regionali riprenderanno le attività, segnando l'inizio ufficiale della stagione estiva sulle coste del Friuli Venezia Giulia. La riattivazione riguarda il trasporto regionale via mare, con l’obiettivo di migliorare le connessioni tra le località costiere e le aree interne della regione. Questa ripresa coinvolge diverse tratte e rappresenta un passo importante per la mobilità estiva prevista per i prossimi mesi.

Sabato 25 aprile verranno riattivati anche i collegamenti marittimi regionali, inaugurando la stagione estiva sulle coste del Friuli Venezia Giulia. “Riparte un servizio atteso da cittadini, pendolari e turisti — ha commentato l'assessora regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante — sempre.🔗 Leggi su Udinetoday.it

The Sea Mystery: An Inspector French Detective Story

Notizie correlate

Basket Divisione regionale 1. Il CmC si avvicina alla salvezza. Disastro LegendsPer i Legends una sconfitta che sa quasi di resa incondizionata davanti alla sorte ormai segnata, per il Cmc una vittoria ad un passo dalla salvezza...

Leggi anche: Da Ditonellapiaga a Xavier Rudd: l’estate in musica si avvicina

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Jet fuel aerei, da dove arrivano le scorte importate dall'Italia; Costumi da bagno: i bikini e i modelli interi più trendy dell’estate 2026; Calo di prenotazioni, voli a rischio cancellazione, vacanze last minute e nodo rimborsi: che estate sarà; Estate da brivido, gli show horror in mezzo ai campi di mais raddoppiano con l'apertura di un nuovo labirinto.

Si avvicina l'estate: riattivato il trasporto regionale via mareSabato 25 aprile verranno riattivati anche i collegamenti marittimi regionali, inaugurando la stagione estiva sulle coste del Friuli Venezia Giulia. Riparte un servizio atteso da cittadini, pendolari ... udinetoday.it

Stallo sul percorso negoziale tra Teheran e Washington, mentre si avvicina la scadenza del cessate il fuoco - facebook.com facebook