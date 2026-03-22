Da Ditonellapiaga a Xavier Rudd | l’estate in musica si avvicina

I CONCERTI. La sorpresa di Sanremo al Nxt il 3 luglio, il cantante australiano il 28 luglio. In città anche Masini e Baglioni. Una ventina gli spettacoli al Lazzaretto. Estate musicale 2026: si ricomincia da «Che fastidio!», dal pop a tinte dance dell’ineffabile Ditonellapiaga in concerto il 3 luglio al Nxt di Piazzale Alpini. Terza classificata all’ultimo Sanremo, Margherita Carducci permane per la terza settimana consecutiva al primo posto della classifica EarOne Airplay: la canzone in gara all’Ariston è la più trasmessa e ascoltata in radio. La cantautrice romana è uscita nel migliore dei modi dal Festival e ora affronta la tournée che da giugno a settembre la vedrà calcare i palchi dei principali festival italiani. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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