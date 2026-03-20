Basket Divisione regionale 1 Il CmC si avvicina alla salvezza Disastro Legends
Nella Basket Divisione regionale 1, il CmC si avvicina alla salvezza dopo una vittoria importante, mentre i Legends subiscono una sconfitta che rischia di compromettere le loro possibilità di rimanere in categoria. I Legends hanno perso la partita, mentre il CmC si avvicina a raggiungere la salvezza matematica. La sfida si è conclusa con questi risultati, evidenziando le differenze di andamento tra le due squadre.
Per i Legends una sconfitta che sa quasi di resa incondizionata davanti alla sorte ormai segnata, per il Cmc una vittoria ad un passo dalla salvezza matematica. Ancora verdetti contrastanti per le due carraresi di basket nel turno infrasettimanale valido per la 11ª di ritorno della Divisione regionale 1. I Legends in autogestione continuano a precipitare senza paracadute verso la DR2 e a Lucca cedono 93-69 davanti alla Libertas; mentre il Cmc di Michele Bertieri (vice Luca Rigano) vince tra le mura amiche 79-62 contro gli Sky Walkers di Lucca. E mentre in fondo alla classifica, oltre ai Legends anche il Viareggio continua a perdere, i... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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