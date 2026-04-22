Sì alle verifiche Noi parte lesa come i donatori

Le autorità hanno confermato che saranno effettuate verifiche sul settore, includendo anche i donatori come parte lesa. È previsto un sopralluogo da parte dei rappresentanti del Centro nazionale del sangue, che si occuperanno di un percorso di verifica. La visita mira a controllare le condizioni e le procedure, coinvolgendo direttamente le persone interessate. Nessuna decisione finale è stata ancora presa, ma le verifiche sono state considerate necessarie.

"Accoglieremo i membri del Centro nazionale del sangue per il sopralluogo, poiché fanno un percorso di verifica che serve anche a noi. Noi siamo parte lesa in questa vicenda, così come i donatori". Così ieri all’Ansa il direttore generale dell’ Azienda ospedaliero universitaria delle Marche (Aoum), Marco Armando Gozzini, in merito all’istruttoria del Centro nazionale del sangue (Cns), che oggi svolgerà un audit nei laboratori dell’ Officina del sangue dell’ ospedale di Torrette di Ancona, per far luce sulle cause delle 323 sacche di plasma sprecate. Un’istruttoria che si aggiunge alla ricerca di verità della commissione di verifica istituita dalla Regione, a quella di un nucleo ispettivo interno dell’Azienda, oltre che all’ indagine dei Nas della Procura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sì alle verifiche. Noi parte lesa come i donatori" Notizie correlate Leggi anche: Sindaco Niscemi: "Noi siamo parte lesa" Se il giudice è parte lesa. Tempi brevi e risarcimenti più altiIl messaggio che arriva da questa vicenda è chiarissimo: in Italia fare il giornalista e scrivere di magistrati è come andare in monopattino a fari... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Plasma sprecato ad Ancona, direttore ospedale 'noi parte lesa e collaboriamo'; Stretta sui social, un aiuto alle famiglie; Insulti razzisti tra i banchi di scuola durante una verifica: I due ragazzi hanno risolto con il dialogo e immedesimandosi l’uno...; La rilevazione Istat sulla violenza di genere è un caso: interviste falsificate, risposte inventate. Sì alle verifiche. Noi parte lesa come i donatoriAccoglieremo i membri del Centro nazionale del sangue per il sopralluogo, poiché fanno un percorso di verifica che serve anche a noi. Noi siamo parte lesa in questa vicenda, così come i donatori. ilrestodelcarlino.it Martella: «Noi il partito del Sì». E lancia il format 'Parliamoci'VENEZIA - «Saremo il partito del sì». Andrea Martella prende il j'accuse principale del sindaco Luigi Brugnaro, che da sempre definisce l'opposizione partito del no, e la declina in chiave ... ilgazzettino.it Israele dopo aver fatte le dovute verifiche ha confermato che uno dei soldati ha abbattuto la statua a martellate, mentre l'altro lo filmava. facebook