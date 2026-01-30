Sindaco Niscemi | Noi siamo parte lesa

Il sindaco di Niscemi, Conti, torna a parlare dopo le polemiche sulla frana che sta colpendo il suo paese. In un breve comunicato, spiega di aver sempre collaborato con le autorità e ribadisce:

Il Comune di Crans-Montana si trova al centro di una grave crisi dopo la tragedia che ha causato la morte di 40 giovani.

Questa mattina a Niscemi, un uomo si è sfogato davanti ai giornalisti, raccontando la sua rabbia e il dolore.

Argomenti discussi: Enorme frana a Niscemi, sindaco: 1060 residenti nella zona rossa; VIDEO | Situazione drammatica, siamo quasi isolati: le parole del sindaco di Niscemi dopo la frana; A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita; Niscemi, Ciciliano: Frana ancora attiva e sta scendendo verso Gela, situazione complessa.

L'inchiesta sulla frana di Niscemi, il sindaco Conti: noi siamo parte lesa per i ritardi«Ho sempre relazionato alle autorità. Finalmente nel 2025 sono riuscito a farmi dare i finanziamenti della fase 2 e della fase 3. Ho messo in campo ogni ... caltanissetta.gds.it

Il sindaco di Niscemi: Non voglio polemiche, siamo al lavoro. Chi ci definisce di serie B sbagliaIl sindaco di Niscemi Massimiliano Conti interviene dopo l’emergenza frana: «Ora sono tutti geologi e niscemologi, non è il momento delle polemiche». Replica anche al giornalista Pietro Senaldi: «Nisc ... corrieretneo.it

«Una nuova Niscemi sulla Piana di Gela»: la proposta che può cambiare la geografia dei due Comuni Dalla mappa alla vita quotidiana: l’idea del sindaco di Gela riapre il dossier dei confini comunali e mette sul tavolo una ricostruzione possibile, rapida e con facebook

#Frana #Niscemi, il sindaco di #Gela: “i nostri territori a disposizione per una nuova Niscemi town” x.com