In Italia, scrivere di magistrati può comportare rischi legali e conseguenze dirette. Quando il giudice è parte lesa in un procedimento, i tempi per le cause sono più rapidi e i risarcimenti più elevati. Questa situazione evidenzia le criticità del sistema, dove la professione giornalistica si trova spesso a dover navigare tra limiti e rischi concreti nel trattare argomenti legati alla magistratura.

Il messaggio che arriva da questa vicenda è chiarissimo: in Italia fare il giornalista e scrivere di magistrati è come andare in monopattino a fari spenti in autostrada in una notte senza luna. La richiesta della Procura di Lodi era da far tremare i polsi: 3 anni e 6 mesi di prigione. Non per aver fabbricato accuse o diffuso falsità conclamate, ma per aver fatto ciò che dovrebbe essere alla base di qualsiasi democrazia degna di questo nome: porre domande. A finire sotto processo è stato Piero Sansonetti, allora direttore de Il Riformista e adesso de L'Unità. La sentenza della giudice Elisa Romano ha evitato il carcere, ma solo in apparenza ha attenuato la portata della punizione: 4. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Se il giudice è parte lesa. Tempi brevi e risarcimenti più alti

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