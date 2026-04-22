Sì al progetto per rifare il tetto agli spogliatoi

Il consiglio comunale ha approvato il progetto per la sostituzione del tetto degli spogliatoi presso la piscina comunale. Questa decisione rappresenta un nuovo passo nella riqualificazione dell’impianto, che dovrebbe riaprire con l’inizio della prossima stagione sportiva. L’intervento mira a migliorare le condizioni degli spazi dedicati agli atleti e agli utenti della struttura. La riapertura della piscina è prevista nelle prossime settimane.

Ulteriore passo avanti verso la riqualificazione della piscina comunale, che nelle intenzioni dell’amministrazione comunale riaprirà i battenti con l’avvio della prossima stagione sportiva. La giunta ha approvato infatti il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura degli spogliatoi. L’intervento, come da programma, arriva dopo la chiusura del maxi-cantiere Pnrr da oltre 4 milioni di euro grazie al quale l’impianto è stato ristrutturato e ampliato con l’obiettivo dell’accessibilità, dell’inclusione sociale e dello sviluppo dell’attività del nuoto paralimpico, attraverso...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sì al progetto per rifare il tetto agli spogliatoi Qui volevano rifare tutto il tetto… ma non serviva” Notizie correlate Tegole scaraventate in strada, parte la raccolta fondi per rifare il tetto di casa distruttoLa sua è una delle case più danneggiate a seguito dello sconcertante episodio avvenuto sabato sera in via Fiume Montone Abbandonato, quando un uomo,... Giussano, giovani protagonisti. Affidato agli studenti il restyling degli spogliatoiIl talento degli studenti del liceo artistico Amedeo Modigliani continua a lasciare il segno negli spazi pubblici di Giussano. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sì al progetto per rifare il tetto agli spogliatoi; Passerella sul Torrente Squaranto: tutto da rifare, la Soprintendenza respinge il progetto; Studentato in parrocchia per rifare il tetto: il progetto di Santa Lucia sul Prato; Disegnare l’abuso sulla planimetria lo rende regolare?. Progetto per sostenere il Sì al referendum nelle scuole, Valditara sotto attacco: Ministero non c’entraBufera su un progetto pensato per le scuole superiori, promosso dall’Unione delle Camere Penali di Catanzaro, che prevede incontri sul tema della Giustizia in classe, con l’esplicito intento di ... fanpage.it Ceccanti: Bene l'attivismo di Meloni sul Sì al referendum. Ma non si deve estremizzare il dibattitoBene il maggiore attivismo di Meloni e Fratelli d’Italia per il Sì al referendum. Ma per vincere bisogna parlare della riforma nel suo contenuto, estremizzare il dibattito è deleterio. Lo dice al ... ilfoglio.it Sassari, un progetto dell’Asl per sensibilizzare sul papilloma virus x.com Fronte comune con Calangianus contro il nuovo progetto. Viti: «Da contrastare in tutte le sedi e con tutti gli strumenti legali a disposizione» facebook