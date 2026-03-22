Giussano giovani protagonisti Affidato agli studenti il restyling degli spogliatoi

A Giussano, gli studenti del liceo artistico Amedeo Modigliani sono stati incaricati di rinnovare gli spogliatoi della scuola. I giovani artisti stanno lavorando al restyling degli spazi, dimostrando le proprie capacità creative e contribuendo a migliorare l’ambiente scolastico. Il progetto coinvolge direttamente gli studenti, che si stanno occupando di rinnovare gli spazi pubblici della città.

Il talento degli studenti del liceo artistico Amedeo Modigliani continua a lasciare il segno negli spazi pubblici di Giussano. Dopo aver trasformato il playground del campo da basket di via D’Azeglio in un luogo colorato e riconoscibile, i ragazzi tornano protagonisti con un nuovo progetto creativo: il restyling degli spogliatoi della palestra di via Longoni, a Robbiano. Un intervento che conferma la volontà dell’Amministrazione di valorizzare la creatività giovanile e di portarla dentro gli spazi della città. Giovedì mattina gli studenti hanno presentato all’Amministrazione comunale le prime proposte grafiche, frutto del lavoro svolto in classe insieme ai docenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giussano, giovani protagonisti. Affidato agli studenti il restyling degli spogliatoi Articoli correlati Giovani protagonisti della democrazia locale, nasce il Forum studenti ‘Civis anch’io': "Fondamentale ascoltare i ragazzi""Un confronto diretto e costante con loro permetterà a questa amministrazione comunale di comprendere ancora più a fondo i bisogni, le aspettative e... Leggi anche: Restyling campo sportivo. Obiettivo: nuovi spogliatoi