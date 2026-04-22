L'aula della Camera ha dato il via libera alla fiducia sul decreto Sicurezza, approvato con 203 voti favorevoli, 117 contrari e 3 astenuti. Il provvedimento prevede misure di contrasto alla criminalità e alle violenze. La discussione in aula si è concentrata sulla normativa, che ora passa alla fase successiva del procedimento legislativo. Nella giornata si sono susseguite diverse dichiarazioni da parte dei gruppi politici coinvolti.

L'aula della Camera ha approvato la fiducia posta dal Governo al decreto Sicurezza, con 203 voti favorevoli, 117 contrari e 3 astenuti. L'esame del provvedimento proseguirà ora con la discussione e il voto dei 145 ordini del giorno e poi ci sarà il voto finale, atteso per venerdì mattina. Il testo interviene su sicurezza urbana, ordine pubblico, forze di polizia e immigrazione. La norma più controversa del decreto è contenuta nell'articolo 30-bis, introdotto con un emendamento di maggioranza approvato al Senato, che prevede un compenso di 615 euro, pari al contributo già riconosciuto al migrante stesso, per gli avvocati che assistono i cittadini stranieri nelle procedure di rimpatrio volontario, riconosciuto però solo "a esito della partenza dello straniero".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sì al Dl Sicurezza, stretta su criminalità e violenze. Tutto quello che c'è da sapere

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