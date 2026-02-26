Nati nella cultura rap degli anni Ottanta e Novanta, oggi i grillz sono entrati nell’immaginario fashion globale. Ma se oltreoceano si comprano anche nelle gioiellerie di lusso, in Italia arrivano con un filtro in più: quello odontoiatrico. A intercettare il trend è il dottor Neri Pinzuti, dentista estetico, che insieme allo stylist Antonio Pulvirenti ha creato il brand o.g. grillz: gioielli per i denti realizzati su misura, progettati a partire dal calco dell’arcata dentale. Non accessori standardizzati, ma pezzi unici e irripetibili disegnati sull’anatomia del sorriso. «I denti sono sempre stati trattati come funzione o correzione – spiega Pinzuti - Io li considero anche superficie estetica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Argomenti discussi: Gioielli per i denti: dalla sicurezza all'igiene, al costo. L'esperto italiano che li personalizza spiega tutto quello che c'è da sapere sulla gestione dei grillz

