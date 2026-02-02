Dl Sicurezza Salvini convoca federale Lega a Milano | al centro la stretta su armi e violenze

A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi, Matteo Salvini ha convocato il direttivo della Lega a Milano. Al centro del dibattito ci sono le nuove misure su armi e violenze, con il ministro che spinge per una stretta più severa. L’obiettivo è assicurare che i cittadini possano vivere le prossime settimane in sicurezza, senza rischi legati a episodi violenti o incidenti legati alle armi. La riunione arriva in un momento di alta tensione, mentre il governo si prepara a varare le nuove norme.

A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi, l'obiettivo del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, resta solo uno: garantire una sicurezza adeguata ai cittadini di tutta la Nazione. Dopo le violenze degli ultimi giorni, il cui culmine è stato raggiunto con gli scontri nel corso della manifestazione a favore del centro sociale di Askatasuna, il vicepremier rimane convinto che il decreto legge sulla sicurezza debba essere approvato il prima possibile. Proprio questo tema, quindi, si troverà al centro del Consiglio federale della Lega, che si terrà domani nella sede di via Bellerio, a Milano.

