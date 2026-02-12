Dopo due giorni di stabilità, i prezzi dei carburanti tornano a salire. I listini dei maggiori marchi hanno registrato nuovi aumenti, portando le medie di benzina e diesel in rialzo. La ripresa dei costi si fa sentire anche alle pompe, con i consumatori che devono mettere mano più spesso al portafoglio.

Dopo due giorni di quiete, riprendono a salire i prezzi medi dei carburanti alla pompa, sulla scia dei rialzi registrati ieri sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Quotazioni internazionali in aumento nonostante il rafforzamento dell'euro sul dollaro. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,650 eurolitro (+2 millesimi, compagnie 1,655, pompe bianche 1,638), diesel self service a 1,696 eurolitro (+1, compagnie 1,704, pompe bianche 1,681). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ripresa della salita dei prezzi di benzina e diesel. Le nuove medie dei carburanti

Questa mattina si sono registrati aumenti significativi nei prezzi dei carburanti alla pompa, seguendo i recenti rialzi dei listini consigliati dai principali marchi.

I prezzi dei carburanti stanno registrando un aumento significativo, con un incremento evidente soprattutto per diesel e metano.

