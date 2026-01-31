Ieri la scena si è ripetuta con due volti noti della politica italiana. Laura Boldrini e Nicola Fratoianni si sono posizionati in prima fila per chiedere l’allontanamento di CasaPound dalla Camera dei deputati. Nel frattempo, davanti a Montecitorio, hanno accolto con i tappeti rossi il deputato Hannoun, simbolo di un’altra parte politica, senza che nessuno si opponesse. Una giornata di contrasti netti tra parole dure e gesti differenti.

Laura Boldrini e Nicola Fratoianni ieri erano in prima fila per cacciare gli sgraditi «fascisti» dalla Camera dei deputati. «Con noi non si entra», il grido di battaglia per impedire l'ingresso nella sala stampa di Montecitorio ai rappresentanti del comitato "Remigrazione e riconquista", tra i quali il portavoce di CasaPound. Eppure, Boldrini e Fratoianni sono gli stessi parlamentari che in passato hanno accolto Mohammad Hannoun con tutti gli onori nel parlamento italiano. Nelle scorso settimane, quando qualcuno gliene ha chiesto conto, si sono quasi indignati. «Ora basta», è sbottata l'ex presidente della Camera oggi deputata del Pd, «ho incontrato Hannoun solo una volta, per pochi minuti, nel 2022: mi ha parlato dei rischi che i giornalisti corrono lavorando in Palestina». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Censurano CasaPound ma alla Camera accoglievano Hannoun con i tappeti rossi

Approfondimenti su CasaPound Camera

Giorgia Meloni, nel corso di tre anni, ha modificato significativamente la tradizionale conferenza stampa di fine anno, un appuntamento storico in Italia.

La conferenza stampa prevista domani alla Camera, con la partecipazione di esponenti di Casapound, ha già suscitato polemiche.

Ultime notizie su CasaPound Camera

