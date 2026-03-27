Tappeti rossi al Ramadan stop verde alla Pasqua | Gualtieri blocca i fedeli e blinda la città nella domenica ecologica delle palme

Da secoloditalia.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco ha firmato un'ordinanza che vieta l’accesso alle auto nel centro storico durante la domenica ecologica, coincidente con le celebrazioni delle Palme. L’iniziativa mira a ridurre le emissioni e favorire la mobilità sostenibile nel giorno di festa. La decisione ha coinvolto diverse aree della città, creando disagi ai residenti e ai visitatori che si sono trovati a dover pianificare diversamente gli spostamenti.

Dopo la maratona che ha costretto i romani a un percorso a ostacoli per recarsi ai seggi a votare per il referendum, ora – nel profluvio di ossequi al Ramadan e ai diktat islamici con tanto di concessioni e facilitazioni a studenti e fedeli coranici nelle festività di rito – a Roma il Campidoglio capitanato da Gualtieri s’inchina alla domenica ecologica che, guarda caso, con sommo spregio della Pasqua, renderà tortuoso per i cittadini andare a messa per la domenica dlele Palme e ossequiare il nostro credo. Coincidenza? fatalità? O ulteriore sfregio alla nostra tradizione culturale e ritualità religiosa? Gualtieri bis, dopo la maratona sul Referendum, la domenica green sulla ricorrenza delle palme pasquali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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