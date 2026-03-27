Tappeti rossi al Ramadan stop verde alla Pasqua | Gualtieri blocca i fedeli e blinda la città nella domenica ecologica delle palme

Il sindaco ha firmato un'ordinanza che vieta l’accesso alle auto nel centro storico durante la domenica ecologica, coincidente con le celebrazioni delle Palme. L’iniziativa mira a ridurre le emissioni e favorire la mobilità sostenibile nel giorno di festa. La decisione ha coinvolto diverse aree della città, creando disagi ai residenti e ai visitatori che si sono trovati a dover pianificare diversamente gli spostamenti.

Dopo la maratona che ha costretto i romani a un percorso a ostacoli per recarsi ai seggi a votare per il referendum, ora – nel profluvio di ossequi al Ramadan e ai diktat islamici con tanto di concessioni e facilitazioni a studenti e fedeli coranici nelle festività di rito – a Roma il Campidoglio capitanato da Gualtieri s’inchina alla domenica ecologica che, guarda caso, con sommo spregio della Pasqua, renderà tortuoso per i cittadini andare a messa per la domenica dlele Palme e ossequiare il nostro credo. Coincidenza? fatalità? O ulteriore sfregio alla nostra tradizione culturale e ritualità religiosa? Gualtieri bis, dopo la maratona sul Referendum, la domenica green sulla ricorrenza delle palme pasquali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tappeti rossi al Ramadan, stop verde alla Pasqua: Gualtieri blocca i fedeli e blinda la città nella domenica (ecologica) delle palme Articoli correlati Domenica ecologica a Roma: stop alle auto il 22 febbraio nella Fascia VerdeIl provvedimento, che rientra nel calendario stagionale delle eco-domeniche, sarà il penultimo della stagione: l’ultimo appuntamento è infatti già...