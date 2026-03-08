Italia donna uccisa a coltellate in casa | C’era lui lì sporco di sangue

Una donna è stata uccisa a coltellate nella propria abitazione, mentre un uomo si trovava sul posto, sporco di sangue. Tutto si è svolto in breve tempo, in un pomeriggio qualsiasi, con il telefono che rimaneva muto e l’attenzione che si intensificava. La scena si è svolta senza particolari preavvisi, lasciando dietro di sé solo i segni di un fatto violento.

Succede tutto in poche ore, in un pomeriggio qualunque. Un telefono che squilla a vuoto, l’inquietudine che cresce, la sensazione che ci sia qualcosa che non torna. E poi quella porta, a Genova, che si apre su una scena che nessuno vorrebbe mai vedere. Siamo nel quartiere di Molassana. A chiedere aiuto è un familiare, preoccupato perché da tempo non riesce più a mettersi in contatto con l’anziana. Quando arrivano le volanti della polizia di Stato, l’atmosfera cambia di colpo: dentro l’appartamento di via San Felice c’è una donna di 87 anni, ormai senza vita. Genova, la scoperta nell’appartamento: ferite da taglio sul corpo. Quello che gli agenti vedono lascia pochi dubbi sull’urgenza di capire cosa sia successo: sul corpo della vittima ci sono diverse ferite da arma da taglio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Anziana uccisa, un teste: "Era sporco di sangue, l'ho fotografato e ha abbassato lo sguardo"Un vicino di casa della vittima, il dirigente del Servizio psichiatrico che ha preso in carico l’imputato subito dopo l’omicidio e il comandante...

Leggi anche: Donna trovata morta a Genova uccisa a coltellate, fermato il figlio con gli abiti sporchi di sangue

Contenuti utili per approfondire Italia donna uccisa a coltellate in....

Temi più discussi: Femminicidi: legge necessaria per tutela dignità vittime; Donna uccisa da un pitbull L’animale era aggressivo; Otto marzo. Anmil: Donne e precariato, una scelta imposta; In Italia un femminicidio ogni tre giorni, un podcast.

Donna uccisa con diverse coltellate a Genova, trovata morta nel quartiere di Molassana. Il figlio portato in questuraUna donna è stata trovata morta questo pomeriggio a Genova, in via San Felice, nel quartiere di Molassana. Secondo le prime informazioni ... msn.com

Donna uccisa con diverse coltellate a Genova, trovata morta nel quartiere di Molassana. Il figlio portato in questuraUna donna è stata trovata morta questo pomeriggio a Genova, in via San Felice, nel quartiere di Molassana. Secondo le prime informazioni ... msn.com

Cari amici, permettete una piccola riflessione da galateo istituzionale. Giorgia Meloni, con quella sua aria da “madre della patria” e il tricolore sempre pronto sul petto, non si stanca mai di ripeterci che lei è la vera paladina delle donne italiane. Oggi 8 marzo, la - facebook.com facebook

#Meloni: "Italia non in guerra e non intende diventarne parte" #Trump: "Giorgia Meloni cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica" Se la linea dell'Italia è no alla guerra, come aiutiamo gli #USA x.com