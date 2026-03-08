Italia donna uccisa a coltellate in casa | C’era lui lì sporco di sangue

Una donna è stata uccisa a coltellate nella propria abitazione, mentre un uomo si trovava sul posto, sporco di sangue. Tutto si è svolto in breve tempo, in un pomeriggio qualsiasi, con il telefono che rimaneva muto e l’attenzione che si intensificava. La scena si è svolta senza particolari preavvisi, lasciando dietro di sé solo i segni di un fatto violento.

Succede tutto in poche ore, in un pomeriggio qualunque. Un telefono che squilla a vuoto, l’inquietudine che cresce, la sensazione che ci sia qualcosa che non torna. E poi quella porta, a Genova, che si apre su una scena che nessuno vorrebbe mai vedere. Siamo nel quartiere di Molassana. A chiedere aiuto è un familiare, preoccupato perché da tempo non riesce più a mettersi in contatto con l’anziana. Quando arrivano le volanti della polizia di Stato, l’atmosfera cambia di colpo: dentro l’appartamento di via San Felice c’è una donna di 87 anni, ormai senza vita. Genova, la scoperta nell’appartamento: ferite da taglio sul corpo. Quello che gli agenti vedono lascia pochi dubbi sull’urgenza di capire cosa sia successo: sul corpo della vittima ci sono diverse ferite da arma da taglio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Donna uccisa con diverse coltellate a Genova, trovata morta nel quartiere di Molassana. Il figlio portato in questura

