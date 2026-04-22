Il tribunale ha condannato Shiva a tre anni e sei mesi di carcere per aver preso parte a una rissa. La sentenza è stata pronunciata poco dopo la pubblicazione di un’intervista registrata con il programma televisivo Belve. La decisione giudiziaria ha suscitato commenti tra addetti ai lavori e pubblico. La vicenda riguarda un episodio che ha avuto ampio risalto mediatico, con dettagli emersi anche durante l’intervista.

Shiva è stato condannato per rissa a 3 anni e 6 mesi. Una sentenza che fa discutere, arrivata a margine dell’intervista rilasciata a Belve che, come ben sappiamo, è registrata. Shiva condannato a 3 anni e 6 mesi. La sentenza riguarda la rissa avvenuta il 30 agosto 2023 a San Benedetto del Tronto che vedeva coinvolto proprio il rapper Shiva, vero nome Andrea Arrigoni. Barbara Caponetti, gup del tribunale di Ascoli Piceno, ha emesso la condanna a 3 anni e 6 mesi per l’artista dopo un procedimento che si è svolto con il rito abbreviato. Scelta che ha permesso a Shiva di ottenere uno sconto di pena. Oltre al rapper sono stati condannati Boris Bentil, Patrick Raimo e Simone Dannis Alvaro Recrosio, tre suoi amici, a 3 anni e 2 mesi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Shiva condannato per rissa a 3 anni e mezzo. La sentenza dopo l’intervista a Belve (registrata)

Notizie correlate

Shiva condannato a 3 anni e mezzo per rissa, questa sera c’è la sua intervista a Belve su Rai2Per un curioso caso, Shiva è stato oggi condannato a tre anni e mezzo per una rissa avvenuta sul lungomare di San Benedetto del Tronto il 30 agosto...

Shiva condannato a 3 anni e 6 mesi per la rissa del 2023 nel giorno dell’intervista a BelveLa sentenza per la rissa sul lungomare di San Benedetto del Tronto Arriva la condanna per Andrea Arrigoni, in arte Shiva.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Shiva condannato per la rissa a San Benedetto del Tronto; Il trapper Shiva condannato a 3 anni e 6 mesi per una rissa a San Benedetto del Tronto; Violenta rissa sul lungomare di San Benedetto, il rapper Shiva condannato a 3 anni e mezzo anche per lesioni gravi e furto aggravato; Rissa a San Benedetto nel 2023, il musicista Shiva condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione.

Shiva condannato per rissa a 3 anni e mezzo. La sentenza dopo l’intervista a Belve (registrata)Shiva condannato per rissa a 3 anni e mezzo. La sentenza dopo l’intervista a Belve (registrata) e le domande della Fagnani. dilei.it

Shiva condannato per rissa: la sentenza dopo i fatti di San Benedetto del TrontoIl tribunale ha emesso la condanna nei confronti del rapper milanese per il coinvolgimento in una violenta rissa avvenuta sulla riviera marchigiana: ricostruzione dei fatti e possibili conseguenze sul ... rivieraoggi.it

Leggo. . Shiva racconta dell’agguato subito e la sua reazione che l’ha portato in carcere. Una vicenda ancora da chiarire quella della sparatoria a seguito della quale Shiva venne arrestato e poi condannato per tentato omicidio. Dopo aver patteggiato, al rapp - facebook.com facebook

Shiva condannato nel giorno in cui va in onda #Belve: la mancata diretta è un limite del format di Francesca Fagnani x.com