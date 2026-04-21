Shiva condannato a 3 anni e mezzo per rissa questa sera c'è la sua intervista a Belve su Rai2

Per un curioso caso, Shiva è stato oggi condannato a tre anni e mezzo per una rissa avvenuta sul lungomare di San Benedetto del Tronto il 30 agosto 2023. Proprio questa sera, infatti, andrà in onda la sua intervista a Belve.🔗 Leggi su Fanpage.it

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