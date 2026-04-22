Shiva condannato nel giorno in cui va in onda Belve | la mancata diretta è un limite del format di Francesca Fagnani

Oggi si è diffusa la notizia della condanna di Shiva, già ospite del programma televisivo Belve nella giornata precedente. Durante l'intervista si è discusso di vari argomenti, tra cui il suo arresto per tentato omicidio. Tuttavia, non sono stati approfonditi i dettagli relativi alle cause che hanno portato a ulteriori complicazioni legali. La mancata diretta del programma viene considerata un limite per il format condotto da Francesca Fagnani.

Shiva condannato oggi, ieri ospite a Belve. Si parla di tutto, del suo arresto per tentato omicidio ma non dei fatti che lo hanno portato a nuove grane legali. Il format di Francesca Fagnani non è in diretta: un limite strutturale che forse andrebbe risolto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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