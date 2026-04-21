Nell'intervista andata in onda su Rai 2, Shiva ha espresso il suo malcontento nei confronti di Fedez, accusandolo di non averla difesa e di averle causato danni. La conversazione si è concentrata su rapporti personali e tensioni passate, con Shiva che ha parlato senza mezzi termini di quanto accaduto tra loro. La puntata ha mostrato un artista che ha deciso di confrontarsi apertamente su questioni delicate.

A Belve su Rai 2 il rapper Shiva, al secolo Andrea Arrigoni, si è messo a nudo davanti a Francesca Fagnani. Shiva ha ripercorso gli episodi più controversi della sua vita recente, dal caso giudiziario che lo ha coinvolto fino ai rapporti ormai deteriorati con Fedez. “Mi ha danneggiato”, ha accusato riferendosi al collega. Shiva contro Fedez a Belve Uno dei punti più tesi dell’intervista di Shiva a Belve ha riguardato il rapporto con Fedez, accusato di essere stato l’unico rapper a non averlo sostenuto durante la vicenda giudiziaria. Shiva, lo ricordiamo, era stato coinvolto in un episodio che l’aveva poi visto finire alla sbarra: fu arrestato a fine ottobre 2023 e condannato in primo grado dal Tribunale di Milano a 6 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione per tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Shiva ospite a Belve da Francesca Fagnani va all'attacco di Fedez "non mi ha difeso e mi ha danneggiato"

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Nuovo appuntamento con Belve, questa sera, su Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Ospiti: Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva (Ph @assuntaservello ) #belve #francescafagnani #elettralamborghini #brigittenielsen #shiva facebook