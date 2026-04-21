Il giudice per le udienze preliminari di Ascoli Piceno ha condannato a tre anni e sei mesi di carcere il trapper noto come Shiva, in seguito a un procedimento con rito abbreviato. La condanna riguarda una rissa che si è verificata sul lungomare di San Benedetto del Tronto il 30 agosto 2023. La sentenza è stata emessa nelle ultime settimane, senza ulteriori dettagli su eventuali pene accessorie o altri aspetti del procedimento.

AGI - Andrea Arrigoni, in arte Shiva, è stato condannato dal gup di Ascoli Piceno, con il rito abbreviato, a 3 anni e 6 mesi di reclusione per la rissa avvenuta sul lungomare di San Benedetto del Tronto il 30 agosto 2023. L'artista è stato condannato anche al pagamento di 500 euro di multa, di 2.500 per le spese processuali delle parti civili ed è stata stabilita una provvisionale da 5.000 euro. Il trapper milanese, accusato di rissa, porto abusivo di un'arma da taglio, lesioni aggravate e furto aggravato, e altri tre suoi amici si erano scontrati con i fratelli sambenedettesi Federico e Pierpaolo Sciocchetti, contemporaneamente imputati e parti civili, e colpito un terzo giovane estraneo alla rissa e anche lui parte civile nel procedimento.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il trapper Shiva condannato a 3 anni e 6 mesi per una rissa a San Benedetto del Tronto

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