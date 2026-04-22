Il rapper Shiva è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione in seguito a un episodio di rissa avvenuto a San Benedetto del Tronto. La decisione è arrivata poche ore dopo la sua intervista in diretta televisiva, durante la quale aveva minimizzato l’accaduto. È stato assolto dall’accusa di rapina, ma la sentenza riguarda esclusivamente il comportamento durante l’alterco. La vicenda ha suscitato attenzione nel mondo dello spettacolo e dei media.

Condanna a 3 anni e 6 mesi per il rapper Shiva dopo la rissa di San Benedetto del Tronto: assolto dall’accusa di rapina, ieri sera a Belve aveva parlato dell’episodio minimizzando Il rapperShiva, pseudonimo di Andrea Arrigoni, 26 anni, è stato condannato a scontare una pena di 3 anni e 6 mesi per una rissa avvenuta a San Benedetto del Trontoil 30 agosto 2023. Il gup del tribunale di Ascoli Piceno, Barbara Caponetti, ha condannato anche tre amici dell’artista a 3 anni e 2 mesi ciascuno. Il giudice ha inoltre disposto una provvisionale di 5mila euro per le parti civili, oltre al pagamento delle spese processuali. Decisivo, nel bilancio finale,...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Shiva, condannato a 3 anni all’indomani dell’intervista a Belve

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LE PAROLE DI SHIVA A BELVE! “Il rap game ha un regno e io forse devo prendere quell'eredità ma non sento di averla presa ancora, in Italia occupo la Top3 insieme a Sfera Ebbasta e Geolier. Forse in Top5, subito dopo c'è Kid Yugi!” #Shiva - facebook.com facebook

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