Il 21 aprile 2026 si è registrata una giornata particolare per il rapper Shiva. Lo scorso giorno è stata emessa una condanna a tre anni e sei mesi di carcere in relazione alla rissa avvenuta a San Benedetto del Tronto. Nella stessa giornata, è andata in onda un’intervista a Belve, realizzata alcune settimane prima. La notizia della condanna e l’intervista sono state trasmesse nello stesso giorno, attirando l’attenzione su vari aspetti della vicenda.

Giornata intensa, ieri 21 aprile 2026 per Shiva: per il rapper è arrivata la condanna a 3 anni e 6 mesi per la rissa di San Benedetto del Tronto, e al tempo stesso, in serata, è andata in onda l’intervista a Belve registrata nelle scorse settimane. La sentenza è stata emessa dal gup del tribunale di Ascoli Piceno con rito abbreviato e riguarda i fatti del 30 agosto 2023. Come riporta l’ANSA, oltre alla pena detentiva, il rapper – il cui vero nome è Andrea Arrigoni – dovrà pagare 500 euro di multa, 2.500 euro di spese processuali alle parti civili e una provvisionale di 5.000 euro. Le accuse erano rissa, lesioni aggravate, porto abusivo di arma da taglio e furto aggravato.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Shiva, condanna a 3 anni e 6 mesi e intervista a Belve in onda lo stesso giorno: il caso

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