Gomme estive in Lombardia | ecco le date e i costi per evitare multe

In Lombardia, il periodo previsto per cambiare le gomme invernali con quelle estive va dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Questa disposizione mira a prevenire sanzioni per chi non rispetta le scadenze e a migliorare la sicurezza sulle strade durante la stagione calda. Le autorità hanno stabilito le date precise e hanno indicato anche i costi associati alle eventuali multe. La regola riguarda tutti i conducenti con veicoli dotati di pneumatici stagionali.

I conducenti in Lombardia dovranno sostituire le gomme invernali con quelle estive tra il 15 aprile e il 15 maggio 2026 per evitare sanzioni e garantire la sicurezza stradale. L’appuntamento con l’officina di fiducia diventa prioritario in queste date, poiché l’obbligo di smontare gli pneumatici da inverno è fissato in un arco di trenta giorni. Questo periodo, che va da mercoledì 15 aprile a venerdì 15 maggio 2026, rappresenta un momento critico per l’organizzazione dei gommisti, che affrontano un carico di lavoro eccezionale. Oltre al rispetto del calendario, l’operazione serve a verificare l’integrità della gomma. Sebbene la legge italiana... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gomme estive in Lombardia: ecco le date e i costi per evitare multe Cambio pneumatici in Lombardia, entro quando montare le gomme estive e le sanzioni per chi non rispetta i tempiMilano, 8 aprile 2026 - Cominciate a prenotare l’appuntamento con il vostro gommista di fiducia: dal 15 aprile al 15 maggio 2026 in Lombardia è... Cambio gomme: date, obblighi, costi e sanzioni?Il cambio gomme estive è obbligatorio entro il 15 maggio per chi ha montato pneumatici invernali. Argomenti più discussi: Zoe con 40mila km, anno 2020; Vinitaly, la carica delle etichette lombarde: 150 aziende e un export da 331 milioni di euro. Cambio pneumatici in Lombardia, entro quando montare le gomme estive e le sanzioni per chi non rispetta i tempiMilano, 8 aprile 2026 - Cominciate a prenotare l’appuntamento con il vostro gommista di fiducia: dal 15 aprile al 15 ma ... ilgiorno.it Cambio gomme auto estive, quando farlo: la scadenza, il periodo in deroga e le super multe per chi non rispetta le regoleCon l’arrivo della primavera, milioni di automobilisti italiani sono chiamati a rispettare uno degli obblighi stagionali più importanti per la sicurezza stradale: il cambio ... leggo.it Gomme Estive Vs All Season Buongiorno a tutti e Buona Pasqua anche se in ritardo. Avrei bisogno di un opinione/consiglio ora vi spiego… Nella mia auto precedente ho usato gomme all season con le quali mi sono trovato bene, era una Mercedes Glc Coup - facebook.com facebook