Fulminacci | dal Palazzacci Tour al Sotto Il Vulcano Fest ecco le date estive e il concerto a Catania nel 2026

Fulminacci annuncia il concerto a Catania nel 2026, a causa del successo ottenuto con il suo “Palazzacci Tour” e il recente “Sotto Il Vulcano Fest”. La data si inserisce in un calendario estivo ricco di appuntamenti, che vede il cantante portare la sua musica in varie città italiane. La scelta della location catanese risponde alla grande risposta di pubblico alle sue precedenti esibizioni. I fan possono aspettarsi un evento speciale, con una scaletta che include i brani più amati e nuove sorprese.

Fulminacci Porta l’Estate al “Sotto Il Vulcano Fest”: Annunciato il Concerto a Catania e il Doppio Tour Nazionale. Fulminacci porterà la sua musica a Catania il 12 agosto 2026, con un concerto inserito nel “Sotto Il Vulcano Fest” e nel più ampio “Fulminacci all’aperto”. L’artista si esibirà a Villa Bellini, in una data che anticipa un tour nazionale già ricco di appuntamenti. L’annuncio, arrivato a pochi giorni dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Stupida sfortuna”, conferma la crescente popolarità del cantautore romano e la sua capacità di conquistare un pubblico sempre più vasto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Fulminacci all'aperto è il tour estivo 2026 del cantautore

