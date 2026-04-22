Nell'intervista andata in onda su Rai2, un rapper ha parlato della sua carriera e delle esperienze personali. Ha menzionato una sparatoria e un periodo trascorso in carcere, senza fornire dettagli specifici. Ha inoltre commentato pubblicamente un episodio che coinvolgeva il cantante Fedez. L'artista ha inoltre condiviso alcune tappe della propria vita, iniziando a fare musica all'età di 13 anni.

Shiva è stato ospite di Francesca Fagnani a Belve, su Rai2. Il rapper, primo nella classifica Fimi con il suo ultimo album ‘Vangelo’, ha raccontato le sue origini, le difficoltà e una vita dedicata alla musica: “Ho iniziato a 13 anni. L’infanzia è stata completamente dedicata alla musica per me. Non ho mai avuto neanche una ragazza prima”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiDue (@instarai2) La sparatoria e il carcere. Poi l’agguato subìto e la sua reazione che l’ha portato in carcere. Una vicenda ancora da chiarire quella della sparatoria a seguito della quale Shiva venne arrestato e poi condannato per tentato omicidio.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Shiva a Belve: la sparatoria, il carcere e la stoccata a Fedez

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