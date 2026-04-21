Durante un’intervista a Belve, Shiva ha dichiarato che Fedez le avrebbe causato un danno. La conversazione si è concentrata anche su questioni legali, con riferimenti a un arresto e alla presenza assente di un figlio e di un padre. La conduttrice Francesca Fagnani conduce da anni un programma che raccoglie confessioni dirette e senza filtri, spesso destinate a suscitare discussioni.

Si parla anche di Fedez in uno dei passaggi più forti dell’intervista rilasciata da Shiva a Belve, il programma di Francesca Fagnani che da anni porta in prima serata confessioni senza filtri e dichiarazioni destinate a far discutere. Il rapper milanese, primo nella classifica Fimi con il suo ultimo album, ha affrontato senza reticenze il capitolo più controverso della sua carriera, tra guai giudiziari, carcere e rapporti tesi con il mondo del rap italiano. Shiva a Belve contro Fedez. A Belve Shiva ha accusato Fedez di non aver preso posizione a suo favore durante il periodo più delicato della sua vicenda giudiziaria. Il riferimento è al movimento #FreeShiva, nato qualche anno fa per sostenere il rapper durante la detenzione e al quale, secondo lui, molti colleghi avrebbero aderito, tranne l’ex marito di Chiara Ferragni.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Shiva a Belve: “Fedez mi ha danneggiato”. L’arresto, il figlio e il padre assente

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