A Dolo in scena Sal?m Shalom Due padri il 23 aprile
A Dolo, il 23 aprile, si terrà lo spettacolo “Sal?m Shalom. Due padri” al Cinema Teatro Italia. L’evento fa parte della rassegna di teatro contemporaneo #Tempopresente, organizzata dal Comune di Dolo con il supporto dell’Assessorato alla Cultura. La manifestazione è curata artisticamente da Cristina Palumbo, rappresentando una delle tappe di questa iniziativa promossa dall’Echidna Associazione Culturale.
Prosegue al Cinema Teatro Italia di Dolo la rassegna di teatro contemporaneo #Tempopresente, promossa dal Comune di Dolo – Assessorato alla Cultura, con la direzione artistica di Cristina Palumbo per Echidna Associazione Culturale. Dopo l’apertura affidata ad “Autoritratto” di Davide Enia, il.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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