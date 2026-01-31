Quattro donne reinterpretano Wagner in un omaggio moderno al teatro lirico. Dal 30 gennaio 2026, il Museo Teatrale alla Scala apre le sue porte con un’esposizione che mescola arte classica e innovazione creativa. Le voci femminili portano nuova vita a un repertorio tradizionale, attirando l’attenzione di appassionati e visitatori curiosi.

A Milano, dal 30 gennaio 2026, il Museo Teatrale alla Scala apre al pubblico un progetto espositivo che ridefinisce il rapporto tra arte classica e creatività contemporanea. Quattro artiste – Antonella Benanzato, Flaminia Veronesi, Chiara Calore e Federica Perazzoli – hanno lavorato a opere originali ispirate alle quattro opere della Tetralogia *Ring des Nibelungen* di Richard Wagner, esplorando temi fondamentali come il potere, la corruzione, la trasformazione e la fine del mondo. Le opere, esposte nei pannelli del Ridotto dei Palchi Arturo Toscanini, costituiscono un omaggio visivo e concettuale al capolavoro wagneriano, rileggendolo attraverso una lente femminile e contemporanea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quattro voci femminili reinventano il suono di Wagner in un omaggio contemporaneo al teatro lirico

Approfondimenti su Milano Scala

