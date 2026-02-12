Shakira è la nuova headliner del concerto gratuito a Rio dopo Madonna e Lady Gaga

Shakira sarà la protagonista del concerto gratuito a Rio de Janeiro il 2 maggio 2026. Dopo i grandi show di Madonna e Lady Gaga, la cantante colombiana prende il suo posto come headliner sulla spiaggia di Copacabana. L’evento, molto atteso, richiama migliaia di persone pronte ad ascoltare le sue hit dal vivo.

Dopo i colossal show di Madonna e Lady Gaga, Shakira è stata scelta come headliner dell’atteso concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, in programma il 2 maggio 2026. L’evento è diventato uno dei più grandi appuntamenti musicali open-air al mondo, in grado di attirare folle oceaniche e catalizzare l’attenzione internazionale. epa12715016 Colombian singer Shakira performs during a concert of her Copacabana, storia di concerti da record. La spiaggia di Copacabana, con la sua lunghissima distesa di sabbia bianca e l’oceano Atlantico come palcoscenico naturale, è ormai sinonimo di megashow gratuiti di portata mondiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

