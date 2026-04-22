Sguardi nel caos | sono le ovaline di Giordano Floreancig ecco la mostra ai Duchi
Nel cuore dell’Hotel Duchi d’Aosta, di fronte a piazza Unità d’Italia, si svolge una mostra dedicata alle opere di Giordano Floreancig. La Galleria Verticale, uno spazio intimo e riservato, ospita le cosiddette “ovaline” dell’artista, invitando i visitatori a osservare le opere con attenzione e calma. L’esposizione presenta un’insieme di lavori che si concentrano sui dettagli e le sfumature, creando un’esperienza visiva intima e riflessiva.
All’interno dell’Hotel Duchi d’Aosta, affacciato su piazza Unità d’Italia, la Galleria Verticale si configura come uno spazio raccolto e discreto, che invita a uno sguardo lento e ravvicinato. È in questo contesto che prende forma Sguardi nel caos. Le opere di Giordano Floreancig – le sue.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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