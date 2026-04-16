Sguardi d' autore in piazza Cavour | al BarAngolo la mostra di Alessia Moglie e Marzia Tortorella
Nel fine settimana di aprile, il BarAngolo di piazza Cavour ad Ancona ospiterà una mostra d’arte con le opere di due pittrici. La prima presenta una serie di dipinti intitolata “Emozioni di Lune Anconetane”, mentre la seconda espone “Sassi, dalle spiagge del Conero”. L’evento si svolgerà sabato 18 e domenica 19 aprile, proseguendo una serie di appuntamenti dedicati all’arte nel locale.
ANCONA - Proseguono al Barangolo i weekend dedicati all’arte. Sabato 18 e domenica 19 aprile, il bar street food di piazza Cavour ospiterà le pittrici Alessia Moglie, con la mostra “Emozioni di Lune Anconetane”, e Marzia Tortorella, con “Sassi, dalle spiagge del Conero”. Un nuovo appuntamento per.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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